Майе о матче со «Спартаком»: «Чувствовал ответственность за пропущенный гол в овертайме прошлой игры, хотелось исправиться»

Филипп Майе высказался после матча против «Спартака» (2:1 ОТ).
Нападающий сделал дубль.
«Очень важная победа, да. «Спартак» к нам приехал непобежденным, мы находились под давлением сложного старта сезона. Было очень важно выиграть на глазах наших болельщиков.
В хорошем настроении готовимся к сложному и большому выезду на Дальний Восток.
Да, сегодня был снова овертайм… Я чувствовал свою ответственность за пропущенный гол в овертайме прошлой игры, хотелось исправиться. Здорово, что получилось это сделать и победить, наконец, в дополнительное время», – сказал нападающий «Металлурга».