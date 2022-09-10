Майе о матче со «Спартаком»: «Чувствовал ответственность за пропущенный гол в овертайме прошлой игры, хотелось исправиться»

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Филипп Майе высказался после матча против «Спартака» (2:1 ОТ).

Нападающий сделал дубль.

«Очень важная победа, да. «Спартак» к нам приехал непобежденным, мы находились под давлением сложного старта сезона. Было очень важно выиграть на глазах наших болельщиков.

В хорошем настроении готовимся к сложному и большому выезду на Дальний Восток.

Да, сегодня был снова овертайм… Я чувствовал свою ответственность за пропущенный гол в овертайме прошлой игры, хотелось исправиться. Здорово, что получилось это сделать и победить, наконец, в дополнительное время», – сказал нападающий «Металлурга».

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