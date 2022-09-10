Павел Ткаченко о 1-м матче в КХЛ с 2019 года: «Перед игрой мандражик всегда должен присутствовать. Это праздник, ты ждешь победы»

подвел итоги матча против «Металлурга» (1:2 ОТ).

Нападающий сыграл в впервые с сезона-2018/19.

«Перед игрой мандражик всегда должен присутствовать. Это праздник, ты ждешь от себя игры, ждешь победы, приличной игры. Мандражик все равно есть. Но чтобы трясло меня – такого, вроде бы, никогда не было.

перед нами дважды обычно проиграл? Конечно, они еще и упустили эти победы при своих болельщиках. Мы тоже готовились к этому, знали, раненый зверь еще опаснее. Поэтому вышли заряженными, первый период мы даже перебросали их, если не ошибаюсь. Хорошая была игра… Забили бы побольше голов! А так – не удалось забить, пропустили сами и проиграли», – сказал нападающий .