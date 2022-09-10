Скабелка о 3:6 с «Сочи»: «Парадоксально, но это была лучшая игра «Барыса» во время выезда. Мешали безобразные и глупейшие индивидуальные ошибки»

уверен, что провел с лучший матч на выезде, несмотря на 3:6.

– Вы знаете, как ни парадоксально, но я могу сказать, что это была наша лучшая игра во время выездной сессии. Мы здорово контролировали шайбу, создавали очень много моментов.

Сегодня мне понравилась игра нашей команды в атаке, но такие безобразные и глупейшие индивидуальные ошибки, которые мы сегодня совершали в своей зоне, не давали нам возможности в свою сторону этот матч перевернуть. Поэтому, конечно, выводы будем делать очень серьезные. Но еще раз повторю, что очень много хороших моментов.

– Иван Мищенко провел очень мало времени на площадке. Вы ограничили его игровое время после той ошибки, которая привела к заброшенной шайбе Никиты Феоктистова?

– Да, он плохо вошел в игру, эта ошибка привела к голу, но до этого были еще ошибки с его стороны. Поэтому мы решили на второй период идти в три пары.

– Ваша команда привезет с этого выезда из восьми возможных очков всего один балл. Как выходить из этой ситуации в ближайшей домашней серии? У вас на носу матч с «Трактором» и два с «Авангардом»?

– Через разбор ошибок, через работу – а как по-другому еще? Я уже сказал, что это была наша лучшая игра из четырех. Надо делать правильные выводы и готовиться к домашней серии.

– В начале третьего периода у команды случился провал, когда пропустили три шайбы. Может быть, уже накопилась усталость по ходу выезда, поэтому такой провал и произошел?

– Я бы так не сказал. Да, мы пропустили три шайбы, но потом 17 минут играли в одной зоне. В зоне «Сочи». Была бы усталость, мы бы тогда в своей зоне играли оставшееся время. Нет, еще раз говорю, это следствие индивидуальных ошибок, которые, к сожалению, приводят к достаточно легким голам в наши ворота, – сказал главный тренер казахстанского клуба.