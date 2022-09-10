Назаров о 6:3 с «Барысом»: «Убрали нервозность, и ребята сыграли так, как умеют. Награда за победу – у всех выходной»

сказал, что «Сочи» удалось убрать нервозность перед матчем с «Барысом».

Команда одержала первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ, победив казахстанцев (6:3). До этого на старте было 3 поражения подряд с общей разницей шайб 3:10.

– Поздравляю ребят и болельщиков. Ребята – молодцы, старались, настраивались. Пытались убрать нервозность. Спасибо всем болельщикам, здорово за нас болели. Все понимали, что этой игрой мы завершали первую домашнюю серию, и необходимо было победить и порадовать болельщиков. Награда за эту победу – завтра у всех игроков выходной.

– После этого матча у вас упала гора с плеч?

– Как вам сказать? Я уверен в своей команде, уверен в своих ребятах. Мы играли с очень сильным противником, в много игроков национальной сборной, там нет мальчиков для битья. И забить такой команде шесть шайб случайно невозможно. У наших ребят много мастерства, что они и доказали. Но немного нервничали в первых трех матчах. Поговорили перед игрой, убрали нервозность, и сегодня ребята сыграли так, как они умеют.

– Что вы сказали команде перед третьим периодом? На первых минутах ваша команда просто размазала соперника.

– Тут не нужно было много говорить. Все понимали, что этот матч нужно было выиграть. Все играли только на победу, я благодарен ребятам, я в них уверен на все 100. Мы готовились два месяца к чемпионату. Да, что-то пошло не так в первых трех матчах, но мы все вместе будем работать и исправлять ошибки.

– Такие яркие победы так же сплачивают коллектив, как хорошие драки и хорошие пьянки?

– Безусловно. Любую команду в КХЛ обыграть очень почетно. Повторю: нам противостоял сегодня очень сильный соперник. Ребята полностью выложились и заслуженно победили, – сказал главный тренер .