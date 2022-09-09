Карлссон об обмене Бернса в «Каролину»: «Рад, что он получает возможность выиграть Кубок Стэнли. Надеюсь, у него все получится»

поделился мыслями об обмене в «Каролину».

– О чем вы подумали, когда Брента Бернса обменяли?

– Это печально, но в то же время, я думаю, что это была горькая радость. Я рад за него, у него появился шанс перейти в хорошую команду, и он по-прежнему очень хороший игрок. Надеюсь, что в «Каролине» у него все получится.

В то же время грустно видеть, как уходит кто-то, с кем вы были близки в течение долгого времени. Это грустно, но в то же время вы рады за него, что он получает возможность, надеюсь, выиграть Кубок Стэнли, – сказал защитник .