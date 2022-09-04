Агент Свечникова: «На флажке у нас были три предложения. Женя принял решение в пользу «Сан‑Хосе»

Агент Евгения Свечникова поделился подробностями перехода хоккеиста в .

Российский нападающий подписал двусторонний контракт с «Шаркс» на один год и 750 тысяч долларов.

«Евгений Свечников перешел ко мне совсем недавно, две недели назад.

За эти две недели мы проработали все варианты, все команды. На флажке у нас были три предложения. После общения со всеми Женя принял решение в пользу «Сан‑Хосе».

Он доволен и ждет, когда откроется тренировочный лагерь, чтобы дальше работать и прогрессировать», – сказал .