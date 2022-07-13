«Сан-Хосе» обменял Бернса и Педерсона в «Каролину» на Лоренца, Мякиниеми и выбор в 3-м раунде драфта. «Шаркс» взяли на себя 33% кэпхита Брента

обменял защитника в «Каролину», взяв на себя 33% кэпхита.

Вместе с ним в «Харрикейнс» отправился форвард Лэйн Педерсон.

«Шаркс» получили в сделке форварда Стивена Лоренца, вратаря-проспекта Ээту Мякиниеми и условный выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2023.

У Бернса остается 3 года действия контракта с кэпхитом 8 миллионов долларов («акулы» оставляют 2,64 млн). В контракте игрока было ограничение на обмен – он называет 3 команды, куда может быть обменян.

Сообщалось, что не входила в этот список, но он все же согласился на сделку.

В минувшем сезоне защитник набрал 55 (10+45) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 16» и среднем времени на льду 26:08.

Со статистикой Бернса можно также ознакомиться здесь.