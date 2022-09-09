Карлссон не хочет уходить из «Сан-Хосе»: «Надеюсь, что мы сможем снова добиться успеха»

не собирается уходить из .

Клуб пропустил плей-офф трижды подряд впервые в своей истории. Летом «Шаркс» наняли нового генменеджера Майка Грира и обменяли защитника-ветерана Брента Бернса в «Каролину».

У 32-летнего шведа остается еще 5 сезонов по контракту с кэпхитом 11,5 миллиона долларов. В нем есть пункт о запрете на перемещения (NMC).

«Хочу ли я сменить обстановку? Нет, я уже давно здесь. Да, многое сложилось не так, как мы хотели вначале. Вероятно, на это повлияло много разных моментов. Я не буду вдаваться в подробности.

Но я с нетерпением ожидаю будущего. Я надеюсь, что мы сможем снова добиться успеха. Случится ли это уже в следующем сезоне? Кто знает. Но я действительно думаю, что у нас может получиться что-то хорошее.

Что касается травм, которые у меня были здесь… Некоторые из них, вероятно, можно было предотвратить, а некоторые были из серии «такое случается».

Ну вот, например, я сломал большой палец, когда блокировал бросок. Что тут сделаешь? Это часть игры.

В других ситуациях, наверное, можно было поступить по другому. Может, тогда не пришлось бы доводить дело до операции. Думаю, что теперь мне следует быть осторожнее», – сказал защитник «акул».