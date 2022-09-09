Кудашов о Знарке в ХК МВД: «Игроки брали на себя инициативу по составу. Легко могли сказать: «Давайте я не выйду, другого выпустите, от него больше толку»

поделился воспоминаниями о работе с тренером Олегом Знарком в ХК МВД.

– Как у вас складывался контакт со Знароком?

– Отлично. Он тренер, я капитан. Каждый занимался своим делом. Я был связующим звеном между Знарком и игроками. Его уважали, слушали и выполняли каждое слово.

Мы были в том возрасте и с такими целями, что никто не тянул одеяло на себя. Каждый понимал, что нужно делать. Вот один пример: катаемся мы по кругу. Я говорю: «Валерьич, посмотри, какой ты состав поставил. Кто обороняться будет?» – «А что делать? Ты бы кого поставил?»

В общем, игроки сами брали на себя инициативу по составу. Легко могли сказать: «Ну давайте я не выйду в этом матче, вы лучше другого выпустите, от него будет больше толку». Все были взрослые люди, все хотели добиться результата, – сказал главный тренер московского .