Кудашов о 3 победах «Динамо» на старте: «Ребята бьются за каждое очко. Пока получается»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Бело-голубые одержали третью победу подряд со старта сезона.

«Приятно играть в Сочи, особенно в это время года. Прекрасная атмосфера, обстановка. Тем более мы выиграли, поэтому довольны игрой, выездом, самоотверженностью, самоотдачей.

Конечно, есть и вещи, которые мы можем исправлять и делать их лучше. Команда молодая — ей свойственно совершать ошибки. Самое главное, что ребята стараются, они неравнодушны. Бьются за каждое набранное очко — и у них пока это получается», – сказал .