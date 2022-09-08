Кудашов о 3 победах «Динамо» на старте: «Ребята бьются за каждое очко. Пока получается»

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Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с «Сочи» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Бело-голубые одержали третью победу подряд со старта сезона.

«Приятно играть в Сочи, особенно в это время года. Прекрасная атмосфера, обстановка. Тем более мы выиграли, поэтому довольны игрой, выездом, самоотверженностью, самоотдачей.

Конечно, есть и вещи, которые мы можем исправлять и делать их лучше. Команда молодая — ей свойственно совершать ошибки. Самое главное, что ребята стараются, они неравнодушны. Бьются за каждое набранное очко — и у них пока это получается», – сказал Алексей Кудашов.

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