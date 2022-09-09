Кудашов о Суперлиге: «На военном самолете летали. Один раз садились в него, а в борту увидели дырку»

поделился воспоминаниями об игре в Суперлиге.

– Канадцы Брэд Ричардс и Винсент Лекавалье в сезоне-2004/2005 обалдевали от того, что на выезд летели на каком-то кукурузнике.

– Это у всех так было. И в той лиге «Ак Барс» еще считался процветающей командой, другие и рядом не стояли.

И времени не хватит, чтобы живописать, что было у нас в двухтысячных годах. Хоккейная форма – стали уже закупаться нормальными вариантами. Но речи даже не шло о том, что можно получить клюшку или амуницию, изготовленную специально под тебя.

Отели – их просто по стране не было. Я могу в каждом городе назвать гостиницы, где мы жили. Они до сих пор стоят, но сильно устарели. Их уже отремонтировали, но по уровню они очень сильно уступали нынешним.

Самолеты – везло тем, кто летал чартерами. Потому что многие добирались обычными рейсами. Мы, например, летали на военном самолете. И один раз, помню, садились в него, а в борту увидели дырку.

Когда мы приземлялись, в ночи сидели два грузчика и неспеша разгружали багаж. Однажды мы вылетали из Новокузнецка. Холод был страшный. В аэропорту должны были обработать самолет незамерзающей жидкостью. А оказалось, что местные мужики ее всю продали. И мы долго сидели в аэропорту, чтобы наш самолет из ледышки вернули в нормальное состояние.

Такие истории происходили постоянно, и добраться из точки «А» в точку «Б» было настоящим приключением. Правда, в чемпионате Суперлиги было не так много матчей. Мы проводили два через день, два дня паузы – и отправлялись на выезд. Мы к тому графику приспосабливались, и трудностей не замечали.

На самом деле, хорошие времена были. Вспоминаешь с романтикой. Хотя питание, проживание по сравнению с не выдерживало никакой критики. Вспомните, какими были стадионы. Нигде не было нормальных арен. Первая появилась, кажется, в Подольске. С начала двухтысячных запустили арены в Санкт-Петербурге, Ярославле. А вообще лучшими считались «Лужники», – сказал главный тренер московского .