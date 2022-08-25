Жамнов о Кубке мира-2024: «Было бы замечательно, если бы Россию допустили. Думаю, ФХР владеет ситуацией, держит на контроле»

надеется, что сборную России допустят к участию на Кубке мира-2024.

«Я думаю, что это будет очень важный для нас турнир. Но как будет складываться ситуация дальше, зависит уже не от нас. Кубок мира по подбору команд и составу участников будет одним из сильнейших, ведь в нем будут принимать участие игроки НХЛ. Посмотрим, как все будет складываться дальше, пока в этой ситуации ничего загадывать нельзя.

Было бы замечательно, если бы сборную России допустили к участию в этом турнире. Все-таки [многие ведущие] наши ребята играют в клубах НХЛ. Я думаю, что Федерация хоккея России владеет ситуацией и держит ее на контроле», – сказал главный тренер сборной России.