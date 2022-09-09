Галиев о 2:1 ОТ с «Адмиралом»: «Самое главное – «Ак Барс» 2 очка взял. Некрасиво, невкусно, но как есть»

назвал невкусной минимальную победу «Ак Барса» над «Адмиралом».

обыграл дальневосточников в первом домашнем матче в новом Фонбет Чемпионате КХЛ (2:1 ОТ).

– Почему так тяжело сложилась игра? Может из-за волнения? Все-таки первый домашний матч, аншлаг.

– Да нет, волнения никакого не чувствовалось. Вроде начали, думали всё будет нормально. Потом что-то стали удаляться на ровном месте. Соперник, наоборот, почувствовал, поймал свои игру.

– Возможно относительно быстрый гол Александра Радулова подрасслабил?

– Не знаю, ну есть над чем работать. Самое главное – два очка взяли. Некрасиво, невкусно, но как есть.

– Показалось, что большую часть времени играл по схеме «1-4». Как взламывать такую оборону?

– Думаю, против нас так будут играть очень много команд. И нам надо подстраиваться под этого. В нашем звене постоянно подсказывает, разговариваем об этом.

Постоянно что-то меняем, так что думаю, все нормально будет. Просто важно не терять шайбу на синей линии. У нас есть скорость, габариты, мы можем там в их зоне зацепиться за шайбу, – сказал нападающий казанцев.