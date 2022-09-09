Форвард «Ак Барса» Галимов об игре в овертайме без вратаря против «Адмирала»: «На скамейке немного тряслись, хотелось выиграть»

оценил победу «Ак Барса» над (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

− С какими эмоциями играли в свой день рождения?

− Игра есть игра, чувствовал себя хорошо, но играли не очень хорошо. Но главное, что победили.

− В третьем периоде вас перевели в другое звено, вы стали играть флангового нападающего. Непривычно?

− Я и в прошлом матче играл на фланге – ничего, главное, что в нападении, а не в защите. Такое тренерское решение.

− Когда команда играла в овертайме без вратаря – нервничали?

− Да, на скамейке немного тряслись, хотелось одержать победу.

− Почему матч для «Ак Барса» сложился так сложно?

− Удаления немного подломили нам игру. Играть надо было чуть-чуть проще, а мы стали выдумывать, но ничего, главное – победили, – сказал форвард .