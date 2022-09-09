Форвард «Ак Барса» Галимов об игре в овертайме без вратаря против «Адмирала»: «На скамейке немного тряслись, хотелось выиграть»

Артем Галимов оценил победу «Ак Барса» над «Адмиралом» (2:1 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
− С какими эмоциями играли в свой день рождения?
− Игра есть игра, чувствовал себя хорошо, но играли не очень хорошо. Но главное, что победили.
− В третьем периоде вас перевели в другое звено, вы стали играть флангового нападающего. Непривычно?
− Я и в прошлом матче играл на фланге – ничего, главное, что в нападении, а не в защите. Такое тренерское решение.
− Когда команда играла в овертайме без вратаря – нервничали?
− Да, на скамейке немного тряслись, хотелось одержать победу.
− Почему матч для «Ак Барса» сложился так сложно?
− Удаления немного подломили нам игру. Играть надо было чуть-чуть проще, а мы стали выдумывать, но ничего, главное – победили, – сказал форвард «Ак Барса».