Голдобин о целях в карьере: «Оставить след в хоккейном мире. Хочется, чтобы меня вспоминали спустя годы»

признался, что хочет оставить заметный след в хоккейном мире.

– Ваши голы – достояние лиги. Они попадали в разные хит-парады. Вам это лестно?

– В глубине душе безумно приятно, когда не просто забиваешь голы, но и делаешь это красиво. Для статистики и результата нет разницы, какие шайбы залетают. Но все-таки хоккей – это шоу и праздник. Мы играем для болельщиков. Им нравится, я доволен.

– Часто пересматриваете свои голы?

– Любой игрок пересматривает голы, когда скучает по хоккею. Особенно летом. Не буду скрывать, что и я смотрю, ищу видео в интернете.

– Кто ваш главный конкурент по голам-шедеврам?

– Я смотрел топ-10 голов прошлого сезона. Не могу выделить кого-то одного. В лиге много техничных хоккеистов. Каждый может исполнить что-то необычное. Думаю, это приходит в моменте, когда получается забить нестандартный гол.

– Когда говорят о ценностях хоккеистов, называют зарплату, самореализацию, командные успехи. Вам важны признание и уважение болельщиков?

– Конечно. Для этого и я играю, чтобы оставить след в хоккейном мире. Хочется, чтобы спустя годы, когда закончу карьеру, говорили обо мне и вспоминали меня, – сказал форвард .