Юров – фанатам «Металлурга»: «Просьба не посылать нас, тренеров с трибун. Надо войти в наше положение»

Форвард «Металлурга» высказался после поражения от (4:5 ОТ).

– Хорошая игра была. Все было в наших руках, контролировали ход игры и должны были выигрывать. Но не знаю, что происходит…

Разберем ошибки, и, я думаю, у нас все наладится. Просьба к болельщикам не посылать нас, тренеров с трибун. Мы все понимаем сами, надо войти в наше положение и поддерживать нас, а не так поступать.

– У вас сегодня гол и результативный пас.

– В первом случае все сделал – на Голди, Голди мне перевел, защитник был в проигрышной позиции, я решил отдать. А гол… Просто Егор Яковлев набросил, и я сделал то, что просили тренеры с начала сборов у нас, – идти на пятак. Так и сделал, шайба попала.

– Что происходит в концовках?

– Будем думать, разбирать видео. Все наладится, еще 64 игры. Мы через эти ошибки станем сильнее, я уверен, – сказал Юров.

«Металлург» проиграл 3 из 4 матчей сезона КХЛ. «Амур» без вратаря сравнял счет на 59:35 и победил в овертайме