Лундквист получил пост в менеджменте MSG Sports, владеющей «Рейнджерс». Он займется развитием бизнеса и партнерства

стал одним из менеджеров компании MSG Sports, владеющей .

40-летний швед также присоединился к административному звену MSG Entertainment.

В обязанности бывшего вратаря клуба из Нью-Йорка будет входить представление организаций в различных деловых, партнерских и спонсорских начинаниях, а также поддержка работы фонда Garden of Dreams.

«За год, минувший с момента объявления об окончании карьеры, я получил возможность изучить множество различных областей в мире спорта и развлечений. В то же время в душе я остаюсь «рейнджером», а Madison Square Garden – мой дом. Я очень рад продолжить свои отношения с MSG и «Рейнджерс» в этой увлекательной новой роли», – сказал Лундквист.

На протяжении всей карьеры в , с 2005 года, швед выступал за «Рейнджерс». С его статистикой можно ознакомиться здесь.