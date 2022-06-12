Лундквист о «Рейнджерс»: «Были взлеты и падения, но команда всегда находила выход. Поздравляем с замечательным сезоном»

остался доволен выступлением «Рейнджерс» в сезоне .

Команда из Нью-Йорка проиграла «Тампе» в финале Восточной конференции со счетом 2-4 в серии.

По ходу плей-офф «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (4-3) и «Каролину» (4-3).

«Какой сезон от «Рейнджерс»! Были взлеты и падения, но команда всегда находила выход. Было впечатляюще за этим наблюдать.

Этого не хватило для главного приза, но мы поздравляем всю команду, персонал и менеджмент с этим замечательным сезоном», – написал бывший вратарь нью-йоркского клуба.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли