Старший тренер «Сочи» Горбенко: «Уверен, что наладим игру в большинстве, на вбрасываниях. Но у нас много молодых ребят, нужно время»

Игорь Горбенко прокомментировал назначение старшим тренером .

– Сейчас вы приходите в клуб, чьи задачи по итогам сезона объективно другие, нежели в ваших предыдущих клубах – в ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».

– Любая команда ставит задачу победить. Победить в каждом конкретном матче. Для этого мы и работаем. Это спорт, это наша жизнь. Желание побеждать у каждого из нас в крови.

Поэтому я с удовольствием принял предложение «Сочи», очень рад быть в команде, где много молодых талантливых ребят, которым смогу помочь развиваться и стать сильнее. В моих предыдущих командах тоже было много молодежи, мне очень интересно быть рядом с такими ребятами. Они должны понимать, что только через правильное отношение всей команды к игре мы можем подняться наверх.

– Какой будет круг ваших обязанностей в тренерском штабе?

– Я только сегодня прилетел в Сочи, вечером буду встречаться с Андреем Викторовичем Назаровым, и мы все обсудим. Успели до этого лишь коротко поговорить по телефону.

– Вы наверняка смотрели по телевизору игру «Сочи» с московским «Динамо». Что бросилось в глаза?

– Хорошая игра была, где «Сочи» мог рассчитывать на победу. Подвела реализация, не забили в большинстве. Две ошибки в первом периоде, когда шла потеря в средней зоне и когда не успевали сыграть на возврате, решили судьбу матча.

Игра состоит из таких мелочей. Наша общая задача эти моменты исправить, чтобы минимизировать ошибки. При равной игре цена одной ошибки, одного неправильного действия слишком высока. Один бросок решает все. Как, например, в седьмой игре плей-офф. Или ты наверху, или ты упал.

– «Сочи» в трех матчах пока не забивал в большинстве.

– Я уверен, что мы наладим игру в большинстве и будем забивать. Не понаслышке знаю, насколько сложно поставить игру в большинстве.

– Игру на вбрасываниях можно улучшить достаточно оперативно?

– Конечно. Мы будем улучшать этот компонент игры, понимая, насколько это важный элемент в современном хоккее. Но не забывайте, что в «Сочи» много молодых ребят, им нужно время, чтобы научиться правильно играть в стандартных ситуациях, – сказал Горбенко.