«Северсталь» – первая команда в истории КХЛ, забросившая 3 шайбы после замены вратаря на полевого игрока

«Северсталь» установила рекорд в КХЛ.
Череповецкий клуб победил «Металлург» (4:3 ОТ) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу игры команда тренера Андрея Разина трижды меняла вратаря на дополнительного полевого игрока – и забрасывала шайбу.
Таким образом, «Северсталь» стала первой командой в истории лиги, которая забила за матч три гола после замены голкипера на полевого хоккеиста.
«Северсталь» – 🔥🔥🔥. Спасла с 0:3 матч с «Металлургом», трижды забив при снятом вратаре (даже в овертайме!)