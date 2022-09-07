«Северсталь» – первая команда в истории КХЛ, забросившая 3 шайбы после замены вратаря на полевого игрока

«Северсталь» установила рекорд в .

Череповецкий клуб победил (4:3 ОТ) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу игры команда тренера трижды меняла вратаря на дополнительного полевого игрока – и забрасывала шайбу.

Таким образом, стала первой командой в истории лиги, которая забила за матч три гола после замены голкипера на полевого хоккеиста.

«Северсталь» – 🔥🔥🔥. Спасла с 0:3 матч с «Металлургом», трижды забив при снятом вратаре (даже в овертайме!)