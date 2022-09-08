У Грецкого дебютный гол за «Амур» – «Металлургу». Он не забивал в КХЛ с 2020 года

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Вячеслав Грецкий отметился первым голом после возвращения в КХЛ.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» 25-летний форвард «Амура» на 54-й минуте забросил третью шайбу своей команды.

В минувшем сезоне Грецкий выступал за «Неман». Форвард набрал 35 (19+16) очков в 53 матчах чемпионата Беларуси. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 11 играх.

В сезоне-2019/20 хоккеист провел 19 матчей за минское «Динамо» в КХЛ и отметился 3 (1+2) баллами. Последний его гол в лиге до сегодняшнего дня датировался 21 февраля 2020 года.

Подробно со статистикой белорусского игрока статистикой можно ознакомиться здесь.

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