«Амур» и Грецкий заключили двусторонний контракт на один сезон

Теги Амур переходы КХЛ Вячеслав Грецкий Хоккей

«Амур» заключил полноценный контракт с Вячеславом Грецким. 

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на один год и носит двусторонний характер. 

Ранее форвард подписал пробный контракт с «Тиграми». В контрольных матчах он отличился двумя голами. 

В минувшем сезоне Грецкий выступал за «Неман». Форвард набрал 35 (19+16) очков в 53 матчах чемпионата Беларуси. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 11 играх.

В сезоне-2019/20 хоккеист сыграл 19 матчей за минское «Динамо» в КХЛ и отметился 3 (1+2) баллами.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные