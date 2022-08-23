«Амур» и Грецкий заключили двусторонний контракт на один сезон

заключил полноценный контракт с Вячеславом Грецким.

Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Ранее форвард подписал пробный контракт с «Тиграми». В контрольных матчах он отличился двумя голами.

В минувшем сезоне Грецкий выступал за «Неман». Форвард набрал 35 (19+16) очков в 53 матчах чемпионата Беларуси. В плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов в 11 играх.

В сезоне-2019/20 хоккеист сыграл 19 матчей за минское «Динамо» в и отметился 3 (1+2) баллами.