Билялов о Квартальнове: «Я готов был уехать в Ригу, тренировался в щитках «Динамо». Он мне сказал: «Быстро поменяй! У тебя есть шанс, доказывай мне!»

Вратарь «Ак Барса» рассказал об отношении к тренеру Дмитрию Квартальнову.

– Можно ли назвать особенным тренером для вас? Вы ведь именно под его руководством заиграли и стали основным вратарем «Ак Барса».

– Я мог легко уехать тогда в рижское «Динамо», но он нашел правильные слова. На повышенных тонах сказал мне, что если я буду сильнее конкурентов в , то буду играть. Сказал, что шанс есть всегда, нужно просто работать. Я благодарен ему за то, что он поверил в меня.

– Вы тогда были третьим вратарем и не видели себя в составе?

– Да, там были и Адам Рейдеборн. Я думал, что мне просто не будет места в составе – и нет никакого смысла сидеть в запасе. В Риге же меня ждали, я там был основным вратарем.

Я уже практически собрал вещи и готов был уехать. Помню, тренировался в щитках рижского «Динамо». Квартальнов мне сказал: «Быстро поменяй щитки! У тебя есть шанс: иди и работай, доказывай мне!» В итоге я завоевал его доверие.

– Вы, наверное, еще очень долго бы жалели, если бы уехали?

– Кто знает? Может быть, я там провел бы еще один хороший сезон. Первый сезон у меня был там великолепный, наигрался, играл с высунутым языком. Но я благодарен судьбе, что получилось так, как получилось.

– Но в Риге вы вряд ли бы получили лучшего вратаря сезона.

– Если быть реалистом, то да.

– Правда, что у вас есть дополнительный бонус, который вы получите, если станете лучшим вратарем в ближайшие два сезона?

– У каждого игрока есть какие-то индивидуальные бонусы. Нет никакого смысла это скрывать, потому что зарплаты всех игроков уже есть в прессе.

– Но у вас-то есть бонус?

– Есть, да, – сказал Билялов.

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