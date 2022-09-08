Юрий Борзаковский: «Буду болеть за «Трактор» в КХЛ! Меня потрясла их игра с «Металлургом»

Юрий Борзаковский сообщил, что будет болеть за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Юрий Михайлович, а получился бы из Борзаковского хоккеист? Ведь в Челябинске вы впервые посмотрели матч живьем. На открытии Кубка губернатора…
– Коньки и хоккей были под запретом. Слишком травмоопасно. Весь сезон мог вылететь за раз.
Но как у хоккейного болельщика у меня большое будущее. Игра челябинского «Трактора» против магнитогорского «Металлурга» меня потрясла. Все три периода не мог глаз ото льда отвести. Там еще было дополнительное время и буллиты. Так что я получил полнейшее удовольствие!
– А за кого болели?
– За «Трактор» конечно! Ну а как? Находясь в Челябинске!.. Я даже сидел на матче в кепке и футболке с символикой «черно-белых». И теперь буду болеть за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ! – сказал олимпийский чемпион по легкой атлетике.