Юрий Борзаковский: «Буду болеть за «Трактор» в КХЛ! Меня потрясла их игра с «Металлургом»

Юрий Борзаковский сообщил, что будет болеть за в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Юрий Михайлович, а получился бы из Борзаковского хоккеист? Ведь в Челябинске вы впервые посмотрели матч живьем. На открытии Кубка губернатора…

– Коньки и хоккей были под запретом. Слишком травмоопасно. Весь сезон мог вылететь за раз.

Но как у хоккейного болельщика у меня большое будущее. Игра челябинского «Трактора» против магнитогорского меня потрясла. Все три периода не мог глаз ото льда отвести. Там еще было дополнительное время и буллиты. Так что я получил полнейшее удовольствие!

– А за кого болели?

– За «Трактор» конечно! Ну а как? Находясь в Челябинске!.. Я даже сидел на матче в кепке и футболке с символикой «черно-белых». И теперь буду болеть за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ! – сказал олимпийский чемпион по легкой атлетике.