Якушев о Суперсерии-72: «Иглсон чуть не подрался с милиционером, но его отпустили. Для канадцев это была психологическая победа»

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Александр Якушев высказался об инциденте с Аланом Иглсоном во время Суперсерии-72.

– В последнем матче серии вы вели со счетом 5:3. Возможно ли, что канадцев встряхнула та ситуация, когда они отбили у милиции руководителя профсоюза игроков НХЛ Алана Иглсона, и как та ситуация вам виделась тогда?

– Считаю, это было их моральной победой, что они сумели отбить его у нашей милиции.

Хотя по всем правилам, если ты оттолкнул полицейского у них там, это практически срок. А тут Иглсон чуть ли не подрался с милиционером, его отпустили, матч продолжился, и для канадцев это была психологическая победа.

Они в матчах НХЛ, когда у них не складывается игра, умышленно устраивают драки для того, чтобы переломить психологически, победить. Если в поединке удастся побить противника, то зрители воспринимают это очень тепло, и у игроков появляется такой эмоциональный подъем. Здесь, может, так и получилось.

– Согласитесь ли вы с высказыванием Николая Озерова, который после того случая сказал, что такой хоккей нам не нужен?

– Николай Николаевич такое поведение, конечно, не принимал – он интеллигентный человек, народный артист, из выдающейся семьи. Тем более и для нас это было непривычным, – сказал бывший форвард сборной СССР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Монреале, Торонто, Виннипеге, Ванкувере и Москве. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

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