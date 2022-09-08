Гончаров о 3:4 от «Локомотива»: «Лишние отбросы были. Возможно, мы не справились с волнением. Нужно избавляться от этих ошибок»

подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:4).

– Сумбурное начало было. «Локомотив» играл первый домашний матч. Мы знали, что они побегут. Возможно, мы не справились с волнением, лишние отбросы были. Нам от этих ошибок избавляться нужно.

– У тебя давно не было игровой практики. Как чувствовал себя?

– Пока тяжеловато. Последнюю игру я провел в начале декабря. 10 месяцев уже прошло, но ничего. Сейчас войду в ритм. Еще только начало сезона.

– В первом периоде у нас была одна команда, а на второй вышла совершенно другая. Что было в раздевалке?

– Поговорили с ребятами. Обсудили, что так нельзя начинать игру и вышли уже с другим настроем.

– Чего не хватило для того чтобы хотя бы очко набрать?

– Опять же ошибка детская. У нас вообще на самом деле их много. Потери, в том числе и моя на синей линии. Из-за таких вот мелочей и получается результат.

– 10 сентября дома открытие сезона. Хватит эмоций порадовать наших болельщиков?

– Да конечно! Эмоций еще полно. Третью игру только сыграли. Эмоций еще куча. Все будет нормально! – сказал защитник .