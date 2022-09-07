Гончаров о драках: «Главное – не бояться. Нужно уметь постоять за себя и не дать заднюю. В США видел тренировки тафгаев, в КХЛ такого нет»

рассказал о об участии в драках на льду.

– Вы часто деретесь на льду. Где-то учились этому?

– Нет, я нигде не учился. Драки на льду – это не моя цель на игру. Это больше диктуется высоким темпом игры, накалом страстей на льду – все это и приводит к драке.

– Какие советы касательно драк на льду могли бы дать молодым хоккеистам?

– Главное – не бояться. Нужно уметь постоять за себя и не дать заднюю. Но я тут не сказать, что большой советчик: есть тафгаи, которые профессионально этим занимаются. Когда был в США, то видел их тренировки. Они специально надевают на грушу-манекен свитер другой команды и пытаются бить. В КХЛ такого нет.

– В матче с «Ак Барсом» вы бросили шлем в защитника . Как это вышло?

– Это вышло случайно. Сама-то драка не стала случайностью, это был плей-офф. Началась заварушка, я стащил с него шлем, а сам был в краге. Ушко, которое есть на шлеме, зацепилось за два пальца краги. Чувствую, что его шлем висит на руке, хотел швырнуть его куда-нибудь, а он слетел с меня и попал в голову Уилсона. То есть это все не специально, а стечение обстоятельств. Это было смешно, но, наверное, не Уилсону.

– Были ли драки вне хоккейного льда?

– По детству – конечно, но не так много. По жизни я неконфликтный человек, и вывести меня на какую-то эмоцию невозможно. Конечно, помню один случай, чтобы во взрослой жизни, но считаю, что тогда была самооборона, – сказал защитник .