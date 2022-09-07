поделился мнением о снижении интереса к хоккею.

– Во время паузы в карьере вы были заметны благодаря своей медиа-активности: шоу, подкасты, выступления. Так, недавно вы посетили форум TANECO в Казани. Чье выступление больше всего понравилось?

– На самом деле не могу выделить какое-то одно. Все выступили на хорошем уровне, каждый из спикеров говорил правильные вещи, которые реально помогут в карьере. Казалось бы, в спорте я уже давно, но всё равно слышу что-то новое для себя.

– Часто посещаете подобные форумы?

– Честно, в первый раз. Раньше как-то не приходилось посещать нечто подобное, притом и как спикер, и как гость.

– В Казани вы не только слушали, но и выступали сами. Как выбрали тему для форума?

– Здесь все максимально просто: меня просто позвали под эту тему (Максим Гончаров участвовал в секции «Как выстроить личный бренд за пределами площадки»).

– Тяжело даются выступления перед публикой?

– Если честно, то да. Не так часто этим занимаюсь, поэтому где-то чувствую себя некомфортно. Пока не привык подобному и не умею это делать.

– На форуме многие спикеры говорили, что интерес к хоккею падает. Есть ли объяснение этому?

– Наверное, нельзя выделить какую-то одну причину – здесь их несколько, и они все влияют на снижение интереса к хоккею.

Может, где-то уровень хоккея падает. Игра на площадке же – основной показатель, почему люди смотрят матчи.

Если хоккей интересный, то и публике будет интересно. Также где-то клубам не удается выстроить работу с болельщиками, – сказал защитник .