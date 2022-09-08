Пашков о 3 поражениях «Авангарда» на старте: «Есть ли смысл удивляться? Омск вошел в сезон с бригадой из двух вторых номеров»

оценил три поражения «Авангарда» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Много обсуждений вокруг слабого старта Омска. Честно говоря, меня три поражения «ястребов» в трех матчах не удивляют. Еще летом говорил о том, что успехи на предсезонных турнирах могут стать пирровыми, поскольку заретушируют внутренние проблемы команды. В принципе, так и произошло.

Для меня стало загадкой, почему селекцию Омск начал с линии нападения, бросив большие деньги, например, на легионеров. На мой взгляд, это ошибка, ведь в первую очередь «Авангард» после ухода Грубеца, два года тянувшего команду, должен был закрывать вратарскую позицию.

В итоге Омск умудрился войти в сезон с бригадой из двух вторых номеров – Галимов – Демченко. Так есть ли смысл удивляться такому старту?

В Омске вратарский фактор наслоился на другие. Это и смена тренера, и переезд из Балашихи в Омск, и 12-матчевая гостевая серия. Кстати, нужно понимать, что такой беспрецедентный выезд предъявляет особые требования именно к вратарской линии.

В общем, против «Авангарда» сработали все факторы. Поэтому пока все логично. А впереди турне по Сибири, Казахстан, Белоруссия. Даже не знаю, как команде выбираться из такой ямы.

– Что летом нужно было поменять?

– Команда – как дом, который строится с фундамента, а не с крыши. Без форвардов она еще может простоять, без вратарей – никогда. Почему в Омске об этом простейшем принципе забыли – не знаю, – сказал олимпийский чемпион.

«Авангард» проиграл все три матча на старте сезона. Сейчас это худшая команда Востока