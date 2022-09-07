«Авангард» поздравил Хартли с днем рождения: «Профессионал с большой буквы, чьему трудолюбию завидуют. Ждем в гости в Омске!»

поздравил с днем рождения и пригласил его в Омск.

Канадский специалист возглавлял клуб с 2018 по 2022 годы. В 2021 году он привел «Авангард» к первой победе в Кубке Гагарина в истории команды.

«Сегодня день рождения человека, который приехал из Канады в Омск, а потом и в Балашиху, чтобы провести там незабываемые четыре сезона и помочь «Авангарду» добыть такой долгожданный кубок. Да-да, Бобу «Гуд Джоб» Хартли исполняется 62 года!

Профессионал с большой буквы, обладающий таким вниманием к мелочам и системности, что это отмечают все, и трудолюбием, которому завидуют. И, конечно, любовь к хоккею здесь бесконечна.

Спасибо за каждую победу и эмоции, которые вы подарили болельщикам «ястребов», за ваш труд и желание сделать каждого игрока лучше.

Желаем еще больше побед — профессиональных и личных! Как сказали вы в одном из интервью про свой возраст – это очень мало, впереди еще куча дел. Главное получать от жизни удовольствие, такое, какое вы получаете от хоккея. Ждем в гости в Омске!» – говорится в телеграм-канале омичей.