Хмелевски о 4:2 с Минском: «Говорили, что «Салавату» не хватает голов в неравных составах. Показали, что все в порядке»

оценил победу над минским (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мы не сдавались, много хороших моментов было. Мы добились победы за счет работы, было важно сегодня выиграть. Играли с хорошей командой, знали, что у них сильное большинство.

На маленькой площадке другая игра, больше силовых приемов. Сегодня большинство выиграло игру для нас, сделали разницу за счет него. Все говорили, что нам не хватает голов в неравных составах. Сегодня мы показали, что все в порядке.

– Как вам игралось с Алалыкиным и Башкировым?

– Пацаны – молодцы, старались. У меня нет никаких претензий. Мне игралось комфортно.

– Как вам ваша роль в команде? В конце вы даже вышли в меньшинстве в игре 4 на 6.

– Мне без разницы, где играть. Я такой игрок, которому не имеет значения, в каких ситуациях выходить. Я готов выходить и блокировать броски, – сказал нападающий .