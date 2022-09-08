Хмелевски о 4:2 с Минском: «Говорили, что «Салавату» не хватает голов в неравных составах. Показали, что все в порядке»

Саша Хмелевски оценил победу над минским «Динамо» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Мы не сдавались, много хороших моментов было. Мы добились победы за счет работы, было важно сегодня выиграть. Играли с хорошей командой, знали, что у них сильное большинство.
На маленькой площадке другая игра, больше силовых приемов. Сегодня большинство выиграло игру для нас, сделали разницу за счет него. Все говорили, что нам не хватает голов в неравных составах. Сегодня мы показали, что все в порядке.
– Как вам игралось с Алалыкиным и Башкировым?
– Пацаны – молодцы, старались. У меня нет никаких претензий. Мне игралось комфортно.
– Как вам ваша роль в команде? В конце вы даже вышли в меньшинстве в игре 4 на 6.
– Мне без разницы, где играть. Я такой игрок, которому не имеет значения, в каких ситуациях выходить. Я готов выходить и блокировать броски, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».