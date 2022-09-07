Козлов об итоге выезда «Салавата»: «Хороший результат, если учесть ситуацию. Не было нескольких ключевых игроков»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов Динамо Минск КХЛ Михаил Науменков Иван Дроздов Алексей Пустозеров Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2).

– Очень хорошая игра была с нашей стороны. С первой и до последней минуты придерживались план. Работало и большинство, и меньшинство. Парни – выстояли в конце.

– Как оцените первый выезд?

– Если учесть, в какой ситуации мы оказались, то это хороший результат.

У нас не было нескольких ключевых игроков, сегодня не вышел Науменков, у него небольшое повреждение.

– Как оцените игру Ивана Дроздова?

– Хорошее приобретение. Мы им довольны.

– Почему во второй спецбригаде не вышел Алексей Пустозеров?

– У нас две хорошие спецбригады. Во второй пятерке есть ребята, которая пока более лучше вписываются. Алексей отлично сыграл. К нему нет претензий.

– Видите проблему в том, что пропускаете первыми?

– У нас было хорошее начало. Весь матч получался. Да, пропустили первыми, но играли в гостях, полные трибуны, – сказал Виктор Козлов.

«Салават» впервые победил в сезоне. Хмелевски сделал дубль в матче с минским «Динамо»

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