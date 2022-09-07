Козлов об итоге выезда «Салавата»: «Хороший результат, если учесть ситуацию. Не было нескольких ключевых игроков»

Главный тренер прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2).

– Очень хорошая игра была с нашей стороны. С первой и до последней минуты придерживались план. Работало и большинство, и меньшинство. Парни – выстояли в конце.

– Как оцените первый выезд?

– Если учесть, в какой ситуации мы оказались, то это хороший результат.

У нас не было нескольких ключевых игроков, сегодня не вышел Науменков, у него небольшое повреждение.

– Как оцените игру ?

– Хорошее приобретение. Мы им довольны.

– Почему во второй спецбригаде не вышел ?

– У нас две хорошие спецбригады. Во второй пятерке есть ребята, которая пока более лучше вписываются. Алексей отлично сыграл. К нему нет претензий.

– Видите проблему в том, что пропускаете первыми?

– У нас было хорошее начало. Весь матч получался. Да, пропустили первыми, но играли в гостях, полные трибуны, – сказал .

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