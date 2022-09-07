Козлов об итоге выезда «Салавата»: «Хороший результат, если учесть ситуацию. Не было нескольких ключевых игроков»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2).
– Очень хорошая игра была с нашей стороны. С первой и до последней минуты придерживались план. Работало и большинство, и меньшинство. Парни – выстояли в конце.
– Как оцените первый выезд?
– Если учесть, в какой ситуации мы оказались, то это хороший результат.
У нас не было нескольких ключевых игроков, сегодня не вышел Науменков, у него небольшое повреждение.
– Как оцените игру Ивана Дроздова?
– Хорошее приобретение. Мы им довольны.
– Почему во второй спецбригаде не вышел Алексей Пустозеров?
– У нас две хорошие спецбригады. Во второй пятерке есть ребята, которая пока более лучше вписываются. Алексей отлично сыграл. К нему нет претензий.
– Видите проблему в том, что пропускаете первыми?
– У нас было хорошее начало. Весь матч получался. Да, пропустили первыми, но играли в гостях, полные трибуны, – сказал Виктор Козлов.
«Салават» впервые победил в сезоне. Хмелевски сделал дубль в матче с минским «Динамо»