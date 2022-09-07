Мухамадуллин о Козлове: «Остался такой же агрессивный стиль игры. У него большой авторитет, его советы очень ценны»

поделился мыслями от работы с тренером Виктором Козловым.

– Томи Ламся сменил экс-помощник финна . Что нового он привнес в команду и как с ним работается?

– Во-первых, это игрок с огромным опытом.

Он и в НХЛ много поиграл, и Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева» взял. Так что у него большой авторитет, его советы очень ценны.

Индивидуальные беседы? Думаю, у каждого тренера такое есть. В принципе мне все нравится, остался такой же агрессивный стиль игры.

Думаю, те, кто был в прошлом году в команде, понимают, в какой хоккей мы должны играть, – сказал защитник .