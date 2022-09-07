Патрик Рыбар: «Спартак» хорошо играет в обороне. Нам сопутствует удача, я счастлив, что могу помочь ребятам выигрывать»

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Патрик Рыбар высказался о том, что он был признан лучшим вратарем первой недели в КХЛ.

«Для меня этот титул не имеет значения, поскольку мы хорошо в целом играем в обороне. Конечно, нам сопутствует удача, и я счастлив, что могу помочь ребятам выигрывать.

Я видел, что сейчас будет много матчей, сложный сезон, и вполне возможна ротация. Мне удобно проводить много игр: для этого я здесь, и тренеры доверяют мне.

Я усердно для этого работал летом и в спортзале, и на льду, поэтому я готов к большому количеству игр», – сказал вратарь «Спартака».

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