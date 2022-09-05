Рыбар, Сергеев и Григоренко – лучшие игроки недели в КХЛ. У форварда ЦСКА 5 очков в 2 матчах

определила лучших хоккеистов первой игровой недели.

Лучшим вратарем признан Патрик Рыбар ( ), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Рыбара был нанесен 61 бросок (в среднем 30,5 за игру), из которых он отразил 96,72%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Сибирью» (1:0) Рыбар сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Андрей Сергеев ( ), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 2». На счету Сергеева также один силовой прием и четыре заблокированных броска.

Лучшим нападающим назван ( ), набравший 5 (3+2) очков. Григоренко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». В игре с «Металлургом» (6:2) Григоренко отметился дублем. На счету нападающего семь бросков, один силовой прием и один заблокированный бросок.