Новиков о Федотове: «Я бы зачислил его в ГРУ и отправил как разведчика в НХЛ. Сегодня хоккеисты – единственный мостик между Россией и Америкой»

считает хоккеистов единственным мостиком между Россией и Америкой.

Заслуженный тренер России поделился мнением о ситуации с Иваном Федотовым.

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с на 3 года.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

– То, что случилось с , я принял близко к сердцу. Я был в шоке от того, как общественность глумилась над вратарем и уничтожила его. Это была расправа. А вратарь – это ювелир, которого нельзя трогать, это компьютер, который может сломаться после поднятия напряжения.

Классик сказал, что в жизни всегда есть место подвигу. Я всегда говорю, что всегда есть место ошибке. Поэтому должны найтись великие люди, которые могут признать ее и исправить ситуацию. Если Федотова освободят от службы в армии, это будет гражданский подвиг.

Надеюсь, что мы Ваню проводим в «Филадельфию». Я лично поеду в аэропорт. Вообще я бы зачислил Федотова в ГРУ и отправил бы его как разведчика в НХЛ. Сегодня хоккеисты – единственный мостик между Россией и Америкой. Каждый российский вратарь в защищает нашу страну.

– А если Федотов останется в ?

– Если останется в КХЛ, то сохранит профессию. Не думаю, что Федотова оставят на три года. Может быть, ему дадут контракт на сезон, чтобы прийти в себя. Верим в Ваню и надеемся, что все будет хорошо, – сказал заслуженный тренер России.