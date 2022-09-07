ЦСКА поздравил Сечина с днем рождения: «Благодаря вашей вовлеченности сборная побеждала на Олимпиаде, а клуб 4 раза становился чемпионом»

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ЦСКА поздравил председателя Наблюдательного совета клуба Игоря Сечина с днем рождения.

«Уважаемый Игорь Иванович! Примите самые сердечные поздравления в связи с днем вашего рождения!

В течение долгого времени вы успешно трудитесь на благо нашей страны. Накопленный за многие годы опыт, ваши деловые качества, талант и профессионализм позволяют вам эффективно и успешно справляться со сложными задачами развития энергетической отрасли. Вы также уделяете большое внимание сохранению и поддержке культуры и спорта.

Благодаря вашей полной вовлеченности в жизнь российского хоккея и нашего клуба за последние одиннадцать лет армейский хоккей добился серьезных успехов: молодежная команда ЦСКА выигрывала Кубок Мира и Кубок Харламова, ЦСКА четыре раза становился чемпионом страны, дважды поднимал над головой Кубок Гагарина, а сборная России побеждала на Олимпийских играх-2018 и завоевала серебро Игр-2022. 

Желаем реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и всем, кто вам близок и дорог! Примите наши поздравления! А мы будем всегда стремиться к новым большим победам вместе с вами!» – говорится в поздравлении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ

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