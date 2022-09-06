Валиуллин о старте «Ак Барса»: «Думали, что обыграем «Динамо» на одном коньке, нас наказали за это. Против ЦСКА был уже другой настрой»

Генменеджер высказался о стартовых матчах команды в сезоне.

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с поражения от (0:2), а в следующей игре победил ЦСКА (5:1).

«С «Динамо» сыграли немного неправильно, не было каких-то эмоций, думали, что обыграем соперника на одном коньке. Но сейчас такой хоккей, что за такое отношение всегда наказывают, и нас наказали за это поражением.

Против ЦСКА команда вышла уже с другим настроем с первой минуты, что было видно, и даже при счете 4:1 команда не останавливалась, продолжала атаковать. Считаю, что победили заслуженно», – сказал Марат Валиуллин.