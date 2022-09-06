Валиуллин о старте «Ак Барса»: «Думали, что обыграем «Динамо» на одном коньке, нас наказали за это. Против ЦСКА был уже другой настрой»

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Генменеджер «Ак Барса» высказался о стартовых матчах команды в сезоне. 

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с поражения от «Динамо» (0:2), а в следующей игре победил ЦСКА (5:1). 

«С «Динамо» сыграли немного неправильно, не было каких-то эмоций, думали, что обыграем соперника на одном коньке. Но сейчас такой хоккей, что за такое отношение всегда наказывают, и нас наказали за это поражением.

Против ЦСКА команда вышла уже с другим настроем с первой минуты, что было видно, и даже при счете 4:1 команда не останавливалась, продолжала атаковать. Считаю, что победили заслуженно», – сказал Марат Валиуллин. 

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