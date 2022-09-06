Ротенберг о травме Танкова: «Один из самых ярких нападающих в России. Против СКА играют жестко, Мичков третий месяц пропускает. Кому это нужно? Надо что-то подкорректировать»

призвал изменить подход в работе арбитров в связи с травмой .

20-летний хоккеист, как сообщается, может пропустить год из-за повреждения, полученного после того, как его толкнули на борт в матче ВХЛ.

«Пришла новость, что травмировался наш игрок, который прошел всю предсезонку с нами. Кирилл Танков получил серьезную травму в матче Высшей лиги.

Пришла новость, что он в сознании. Рад, что все обошлось. Для нас это важно. Он прошел всю предсезонку, был хорошо готов физически. Наверное, это помогло ему в сложившейся ситуации.

Все это произошло не по хоккейным правилам. Очень печальный эпизод. Думаю, судьи и дисциплинарный комитет разберутся. Диагноз пока не понятен, но самое главное, что он в сознании. Посмотрим, каким будет восстановление.

Пожелаем ему здоровья. Кирилл Танков является важнейшим игроком нашей команды. Он один из самых ярких нападающих у нас в России. Наши лучшие хоккеисты получают травмы, потому что соперники играют против СКА очень жестко.

Но есть пределы. Надеюсь, будет подведена черта. Надо, чтобы ребята развивались, играли в России и радовали болельщиков. Мичков уже третий месяц пропускает. Кому это нужно? Здесь надо что-то подкорректировать.

Мы видим, как в Канаде и США уделяют огромное внимание, как надо играть мастеровитым хоккеистам. Панарин, Кучеров – они играют за счет техники. Там это регулируется правилами.

Мы тоже к этому идем, но медленными шагами. Надеюсь, обратим на это больше внимания», – сказал главный тренер .