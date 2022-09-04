Разин после 3:4 от «Автомобилиста»: «Плохо, что в таких матчах судьи выходят на первый план. Мы играли честно, выложились по полной»

высказался касательно работы судей в матче с (3:4).

– Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра – отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают – я сейчас про всех – немножко нехорошо получается. Я считаю, что мы сегодня играли честно, выложились по полной. Ребятам спасибо. Едем дальше. Забыли, проглотили.

– На что ваша команда должна замахнуться в этом сезоне?

– На Вильяма нашего Шекспира. На что мы должны замахнуться? Нам поставили задачу – пройти первый раунд плей-офф.

В принципе, ребята стали на год старше. Команда молодая, возраст хороший, играющий. Жалко, что не хватает как раз пары опытных хоккеистов, типа Робина Пресса. Посмотрим. Сезон длинный и на первый план будет выходить процесс восстановления. Я считаю, что для нашей молодой команды процесс должен складываться хорошо.

– Четвертая пропущенная шайба из-за позиционной ошибки?

– Нет, там решение главного судьи удалить в конце игры при ничейном счете. Надо очень большую ответственность взять, чтобы давать сопернику шанс. Взял – молодец.

– Первую половину очень плохо играли в атаке. Почему?

– В начале игры мы сразу получили четыре минуты. Болельщики здесь хорошо болеют, громко. Когда у одной команды все получается, трудно сдержать. Мы в первом периоде восемь минут в меньшинстве играли. Конечно, тяжело думать об атаке. Начиная со второй половины игры мы начали и шайбу держать, и моменты были у нас, и соперника заставляли фолить.

– Какие слова перед игрой сказали ребятам?

– Сейчас для меня игра с «Автомобилистом» – одна из 68. Мы когда выиграли у них 6-3 в гостях, я тогда закрыл все вопросы для себя. Для меня это обычная, рядовая игра. Игра, за которую дают два очка, – сказал главный тренер .

«Северсталь» отыгралась с 1:3, но проиграла «Автомобилисту»