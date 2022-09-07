Карандин о штрафе Разина за обсуждение судей: «Это просто беззаконие! С такой политикой судейских властей все тренеры КХЛ останутся без почек»

Юрий Карандин раскритиковал КХЛ за штраф, наложенный на Андрея Разина.

Вчера главный тренер сообщил, что его оштрафовали на 300 тысяч рублей за обсуждение судейства после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

Разин на пресс-конференции заявил следующее: «Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра – отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают – я сейчас про всех – немножко нехорошо получается».

– , прекрасно зная о штрафах за критику судей, на пресс-конференции решил их похвалить – естественно, в своем стиле. И я был шокирован, когда вчера из его сообщения стало известно, что ему «воткнули» штраф в 300 тысяч.

На мой взгляд, это просто беззаконие! На месте Разина пошел бы в суд, ведь никакой критики в его комментариях не было, хотя «Северсталь» по большому счету действительно прибили. Это дело так оставлять нельзя, в КХЛ должен быть какой-то аппеляционный комитет, который обязан рассматривать такие ситуации. Мы же все-таки не в средневековье.

– Как объяснить такие спорные штрафы?

– Они – от слабости и неуверенности в своих силах. Думаю, судейские власти чувствуют, что впереди у них большие проблемы – и с первых же дней чемпионата пытаются подавить бунт на корабле.

Разин пошутил: мол, теперь, чтобы оплатить штраф, ему придется продавать почку. Черный юмор, но, есть опасения, что с такой политикой судейских властей к концу сезона все тренеры КХЛ останутся без почек. Если, естественно, молча не станут наблюдать за провалами в арбитраже, – сказал бывший советский арбитр.

Разин оштрафован на 300 тысяч рублей за обсуждение судей: «Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!»