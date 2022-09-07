Йере Каралахти: «Если бы «Йокерита» не было в КХЛ, Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и чемпионат мира»

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Йере Каралахти сказал, что Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и ЧМ без КХЛ.

Бывший защитник «Йокерита» считает, что выступление клуба в лиге пошло на пользу сборной Финляндии. 

«Там многим игрокам довелось пережить невероятные моменты и удалось проверить себя в жесткой борьбе. 

Это подтолкнуло Финляндию к последним победам. Без игроков КХЛ уровень сборной Финляндии вряд ли был бы достаточным для этого. 

Если бы «Йокерита» не было в КХЛ, Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и чемпионат мира», – сказал бывший защитник сборной в интервью Iltalehti. 

Сам Каралахти отыграл в лиге три сезона – два за минское «Динамо» и один за «Йокерит». В составе сборной Финляндии он трижды становился вице-чемпионом мира. 

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