Йере Каралахти: «Если бы «Йокерита» не было в КХЛ, Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и чемпионат мира»

сказал, что Финляндия не выиграла бы Олимпиаду и ЧМ без .

Бывший защитник считает, что выступление клуба в лиге пошло на пользу сборной Финляндии.

«Там многим игрокам довелось пережить невероятные моменты и удалось проверить себя в жесткой борьбе.

Это подтолкнуло Финляндию к последним победам. Без игроков КХЛ уровень сборной Финляндии вряд ли был бы достаточным для этого.

Если бы «Йокерита» не было в КХЛ, Финляндия не выиграла бы и чемпионат мира», – сказал бывший защитник сборной в интервью Iltalehti.

Сам Каралахти отыграл в лиге три сезона – два за минское «Динамо» и один за «Йокерит». В составе сборной Финляндии он трижды становился вице-чемпионом мира.