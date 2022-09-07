Райан Мерфи о хоккее в Северной Америке: «Там ты расходный материал, маленький винтик. Они сбились с пути в плане руководства клубами»

Защитник Райан Мерфи считает, что в НХЛ многие игроки – расходный материал.

– Два года назад я вернулся, решил предпринять последнюю попытку [закрепиться в НХЛ]. Решил, что положу все на один сезон, и посмотрим, что будет дальше.

Подписал контракт в системе «Вегаса», показывал великолепный хоккей, был признан лучшим защитником , попал в первую символическую сборную и не получил за это ничего! Было очень обидно…

Я был удивлен, потому что я, наконец, доминировал в одной из лучших лиг мира, что еще я мог сделать? Решил, что поиграю еще один год. Отправился в «Детройт», у нас была не лучшая команда, но я играл здорово. Шел первым снайпером среди защитников, был в десятке бомбардиров, а потом получил травму. Пропустил остаток сезона, но до этого у клуба все равно было 50 матчей, чтобы вызвать меня в основу.

Я не понимал, что происходит. Это был последний гвоздь в крышку гроба, я понял – все, хватит. Лучше поеду в лигу, где главное – победы и играют те, кто лучше. Где тебя не будут задвигать ради развития молодых ребят, которые только могут стать хорошими игроками в будущем. Я считаю, североамериканский хоккей меня подвел. В каком-то смысле они там сбились с пути в плане того, как руководить клубами.

– То есть продвигают более молодых, но раскрученных, и задвигают ребят постарше, которые на данный момент сильнее?

– Мне запомнилась одна фраза, которую мне сказали в АХЛ: «Победы важны, но не в ущерб развитию игроков». То есть они хотят победить, но если это помешает развитию молодежи, то им все равно. Это заставило меня одуматься. Если мы играем не ради победы, тогда зачем? За НХЛ говорить не буду, я давно там не играл, но в АХЛ это было так. Вызывали кого-то другого, но не меня.

– Спрашивал, почему тебя не вызывают?

– Я задавал вопросы, но там тебе не отвечают прямо. Знаю, что в России говорят как есть, правду, а там – то, что ты хочешь услышать. В последних двух командах в АХЛ мне в лицо говорили, что ждут меня обратно, а летом – ты нам больше не нужен. Это было несправедливо. И я не один такой, многие игроки через это проходили. Мой совет этим игрокам – уезжайте, приезжайте сюда, в лигу, где главное – победы. Думаю, все больше игроков начнут это понимать.

– Слишком много хороших игроков для одной лиги.

– Там ты расходный материал, как маленький винтик в механизме, который легко заменить.

– Лучше играть в КХЛ, чем в АХЛ?

– Есть период в карьере, когда надо поиграть в АХЛ 3-4 года. Но если не получается пробиться выше… Это тяжело, ведь НХЛ – это мечта. Мы растем, лелея мечту об НХЛ. Я играл в хоккей, потому что хотел попасть в НХЛ. И я поиграл там.

Тяжело уезжать из дома и ставить крест на НХЛ. Но в реальности ты не ставишь крест на всем, а едешь во вторую лигу мира. Если проведешь здесь отличный сезон, может, клубы НХЛ снова будут тебе звонить, – сказал Мерфи.

Райан Мерфи об отношении к КХЛ в Канаде: «Нам запудрили мозги, что НХЛ – единственный вариант. Убеждаю друзей приехать сюда»