Мартемьянов о старте «Сибири»: «Везем с выезда 4 очка из 6 — неплохой результат»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе. Мы очень рады тому, что выиграли. Все-таки обидный гол пропустили, скажем так, немного не разобрались в оборонке. Но вытащили игру, взяли два очка, это большой плюс.

Везем с выезда четыре очка из шести — неплохой результат. Сильно радоваться не буду, но удовлетворение есть. Парням надо быть хладнокровнее, мастерство проявлять. Горят, видимо, начало чемпионата сказывается. Я думаю, прорвет», – сказал .