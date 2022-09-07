Мартемьянов о старте «Сибири»: «Везем с выезда 4 очка из 6 — неплохой результат»

Теги Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Главный тренер «Сибири» подвел итоги матча с «Куньлунем» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе. Мы очень рады тому, что выиграли. Все-таки обидный гол пропустили, скажем так, немного не разобрались в оборонке. Но вытащили игру, взяли два очка, это большой плюс.

Везем с выезда четыре очка из шести — неплохой результат. Сильно радоваться не буду, но удовлетворение есть. Парням надо быть хладнокровнее, мастерство проявлять. Горят, видимо, начало чемпионата сказывается. Я думаю, прорвет», – сказал Андрей Мартемьянов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные