Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с форвардом «Сибири» Чесалиным в подтрибунном помещении

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Хоккеисты «Куньлуня» и «Сибири» устроили драку в подтрибунном помещении.

После завершения второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ потасовка возникла с участием тафгая китайской команды Гарета Ханта и форварда новосибирцев Евгений Чесалина.

Ханта и Чесалина пытался сдерживать защитник «драконов» Дойл Сомерби. Драка произошла в общем коридоре, когда команды уходили в свои раздевалки.

Также в кадр телетрансляции попало то, как на повышенных тонах общались главные тренеры команды Грег Айэленд и Андрей Мартемьянов.

«Сибирь» ведет в счете 1:0 после второго периода матча.

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