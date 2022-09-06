Тафгай «Куньлуня» Хант подрался с форвардом «Сибири» Чесалиным в подтрибунном помещении

Хоккеисты «Куньлуня» и «Сибири» устроили драку в подтрибунном помещении.
После завершения второго периода матча Фонбет чемпионата КХЛ потасовка возникла с участием тафгая китайской команды Гарета Ханта и форварда новосибирцев Евгений Чесалина.
Ханта и Чесалина пытался сдерживать защитник «драконов» Дойл Сомерби. Драка произошла в общем коридоре, когда команды уходили в свои раздевалки.
Также в кадр телетрансляции попало то, как на повышенных тонах общались главные тренеры команды Грег Айэленд и Андрей Мартемьянов.
«Сибирь» ведет в счете 1:0 после второго периода матча.