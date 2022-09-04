Мартемьянов про 0:1 от «Спартака»: «Вопросы к нападающим. Нужно было реализовывать моменты, где-то собой жертвовать»

считает, что «Сибирь» слабо сыграла в атаке в матче со (0:1).

– Поздравлю «Спартак» с победой, тяжелая игра была. У нас не сработало большинство. В атаке сыграли слабенько, более-менее был третий период. Содержанием матча со стороны нашей команды недоволен.

– Что конкретно сегодня не получилось?

– Что можно сделать с 0 голов? Можно и 0:0 сыграть, но мы, к сожалению, пропустили. Нужно голы забивать. Мы этого сделать не смогли, ни в равных составах, ни «5 на 4». Вопросы к нападающим, моменты создавались, но нужно было реализовывать, где-то собой жертвовать даже.

– Не жалеете, что сменили одну тройку на другую?

– Нет, ни в коем случае, эти ребята по моему мнению поинтереснее играли. И в нападении, и в обороне, – сказал главный тренер .