«На «Ак Барс» будет много хейта в любом случае. К этому говну уже привыкли, у нас все взрослые ребята». Тарасов об отношении к команде

считает, что «Ак Барс» всегда будут хейтить, но в клубе уже к этому привыкли.

Казанский клуб обыграл (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Никто не ждал, что «Ак Барс» так победит.

– Но видите, чудеса бывают. И на нашей улице иногда должен быть праздник.

– Вы сами в шоке, наверное?

– Да, не ожидали. Приехали и думали, все будет по‑другому (с иронией).

– А что с вами было в первом матче с (0:2 – прим. Sports.ru)?

– Не знаю. Вам виднее со стороны. Мы думали, что нам не повезло. А по факту мы проиграли по всем статьям.

– Удивились, что после поражения от «Динамо» на вас вылилось столько хейта?

– На нашу команду будет много хейта в любом случае. У нас все взрослые ребята, мало молодых. Все уже поиграли, привыкли ко всему этому говну.

– В конце матча не думали, что ЦСКА может снова совершить камбэк?

– Понятно, что им надо было отыгрываться, и они пошли ва‑банк. Когда мы вели 2:1, у наших ворот начали возникать моменты. Но мы знали, что они пойдут вперед, поэтому играли чуть‑чуть попроще, – сказал форвард .