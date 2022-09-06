«На «Ак Барс» будет много хейта в любом случае. К этому говну уже привыкли, у нас все взрослые ребята». Тарасов об отношении к команде

Даниил Тарасов считает, что «Ак Барс» всегда будут хейтить, но в клубе уже к этому привыкли.
Казанский клуб обыграл ЦСКА (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Никто не ждал, что «Ак Барс» так победит.
– Но видите, чудеса бывают. И на нашей улице иногда должен быть праздник.
– Вы сами в шоке, наверное?
– Да, не ожидали. Приехали и думали, все будет по‑другому (с иронией).
– А что с вами было в первом матче с «Динамо» (0:2 – прим. Sports.ru)?
– Не знаю. Вам виднее со стороны. Мы думали, что нам не повезло. А по факту мы проиграли по всем статьям.
– Удивились, что после поражения от «Динамо» на вас вылилось столько хейта?
– На нашу команду будет много хейта в любом случае. У нас все взрослые ребята, мало молодых. Все уже поиграли, привыкли ко всему этому говну.
– В конце матча не думали, что ЦСКА может снова совершить камбэк?
– Понятно, что им надо было отыгрываться, и они пошли ва‑банк. Когда мы вели 2:1, у наших ворот начали возникать моменты. Но мы знали, что они пойдут вперед, поэтому играли чуть‑чуть попроще, – сказал форвард «Ак Барса».