Плющев о слабых местах ЦСКА: «Рейдеборн не впечатляет. Сомневаюсь, что он сможет выйти на уровень Федотова»

поделился мнением о том, есть ли у слабые места.

– ЦСКА позже всех начал подготовку к сезону. Это проблема?

– Очень важно то, как был выполнен подготовительный план, какими оказались нагрузки. Если летом армейцы недогрузились, то в ноябре в условиях жесткого 68-матчевого календаря неизбежен спад. Увидим.

– Есть ли у ЦСКА слабые места?

– Не впечатляет основной голкипер Рейдеборн. Этот швед еще со времен «Ак Барса» не вытягивает, но его упорно ставят.

Сомневаюсь, что он сможет выйти на уровень Федотова, – сказал бывший главный тренер сборной России.