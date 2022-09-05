Владимир Плющев: «Ак Барс» напоминал лоскутное одеяло в матче с «Динамо». Игровой системы вообще не было видно»

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Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча ЦСКА«Ак Барс».

– Что ждете от центрального матча недели и, возможно, месяца?

– Чемпионат стартовал очень неровно, даже прошлогодние финалисты – ЦСКА и «Магнитка» – один период проводят на уровне, другой вдруг заваливают. Что уж говорить о командах средней руки.

Но если сравнить первые матчи ЦСКА и «Ак Барса», то они получились кардинально разными. Армейцы после слабых первых периодов с «Магниткой» и «Нефтехимиком» оба раза собрались и выиграли. «Ак Барс» в матче с московским «Динамо» собраться так и не смог. Откровенно говоря, игра Казани оставила тягостное впечатление.

– В чем это проявилось?

– Еще до матча удивило то, что в Москву не приехали лидеры «Ак Барса» последних лет – Зарипов, Лукоянов, Петров. Информации нет, но, надеюсь, дело в микротравмах, в противном случае ситуация будет выглядеть очень странно. Зачем подписывать того же Зарипова – и не брать его на большой вызов в Москву?

В такой ситуации Казань должна была тянуть первая пятерка – во главе с Шипачевым и Радуловым. Но свой микроматч она завершила со счетом 0:2. Что уж говорить о других звеньях.

– Но там же четыре-пять сильных пятерок.

– В первой игре «Ак Барс» напоминал лоскутное одеяло. В прошлые сезоны хотя бы было понятно, в какой хоккей Казань намерена играть. В матче с «Динамо» какой-то игровой системы вообще не было видно. Не увидел твердой руки.

О чем тут говорить, если на послематчевой пресс-конференции главный тренер сетует, что и сам боится игры своего первого звена.

– А что скажете о ЦСКА?

– У армейцев опытный и ровный состав, они понимают, в какой хоккей играют и что принесет результат. Показалось, что в сезон они зашли на свежести, во вторых половинах матчей добавляют.

– Ваш прогноз на матч ЦСКА – «Ак Барс».

– Многое зависит от настроя ЦСКА, какой гандикап на сей раз армейцы на старте дадут сопернику. Но если Казань сыграет так же, как с «Динамо», то никаких шансов у нее нет с любым гандикапом, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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