Никита Лямкин: «В ЦСКА играют мастеровитые ребята, но мы ничем не хуже. Верим в себя»

Никита Лямкин высказался перед матчем против .

– Какие ожидания от предстоящего матча?

– В первой игре положительного было мало, все-таки проиграли матч. ЦСКА всегда был серьезным соперником, там играют мастеровитые ребята, но мы ничем не хуже, поэтому будем готовиться.

Постараемся обыграть соперника за счет голов, командной игры, самоотверженности. Понимаем, что будет сложный матч, но мы в себя верим, – сказал защитник .

В первом матче сезона казанцы проиграли московскому «Динамо» (0:2).